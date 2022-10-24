150 bin TL'sini devlet karşılıyor! 150.000 TL'ye satılıyor! Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik ev alabilirsiniz!
Prefabrik ev yardımı müracaatı ilgi görüyor. Önceleri 40 bin Türk lirası olan prefabrik ev yardımı, 150 bin Türk lirasına çıkarıldı. 2022 senesi itibari ile konut fiyatlarında yüksek bir artış yaşandı. Bu durum ev sahibi olmak isteyen vatandaşları olabildiğince olumsuz yönde etkiledi. Fakat prefabrik evler yardımıyla olabildiğince makul fiyatlara ev sahibi olunabilir. Üstelik prefabrik ev satın alan vatandaşlara devlet takviyeleri de verilecek.
24.10.2022 08:58 - Son Güncelleme: 24.10.2022 08:58
İkinci el prefabrik ev alımları nerdeyse bedavaya gelmektedir. Prefabrik evler son günlerde sık sık talep görüyor. Aslında bu durumun oluşmasında prefabrik evlerin hem kullanım özellikleri bakımından hem de fiyat alternatifler bakımından etkili fırsatları sunuyor olmasında kaynaklanmaktadır.
İkinci El Prefabrik Ev Fiyatları
Bu ev yapıları basit kurulumları ve dayanıklıkları ile son senelerde olabildiğince tercih edilmektedir. Öte kullanım ömrünün uzun olduğundan ötürü fazlaca vatandaş ikinci el prefabrik evleri satın almayı düşünmektedir. İkinci el prefabrik evlerin fiyatları evin boyutuna göre farklılık göstermektedir.