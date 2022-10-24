150 bin TL’sini devlet karşılıyor! 150.000 TL’ye satılıyor! Yanlış duymadınız bedavaya prefabrik ev alabilirsiniz!

İkinci el prefabrik ev alımları nerdeyse bedavaya gelmektedir. Prefabrik evler son günlerde sık sık talep görüyor. Aslında bu durumun oluşmasında prefabrik evlerin hem kullanım özellikleri bakımından hem de fiyat alternatifler bakımından etkili fırsatları sunuyor olmasında kaynaklanmaktadır.