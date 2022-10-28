TOGG’un ilk sahipleri belli oldu! Bakan Varank duyurdu: Elektrikli araç için ilk kez bir parça geliştiriyor

Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan SÜSPANSİYON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.