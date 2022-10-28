TOGG'un ilk sahipleri belli oldu! Bakan Varank duyurdu: Elektrikli araç için ilk kez bir parça geliştiriyor
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak olan TOGG fabrikası için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın aynı zamanda ilk seri üretim de banttan inecek. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg için özel üretilen yerli süspansiyon sistemini Twitter üzerinden tanıttı. Peki TOGG'un ilk sahipleri kim olacak?
Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin fabrikasının açılmasına sayılı saatler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Bakan Varank, yerli tedarikçilerin yıllardır sektörde olmalarına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştirdiklerini söyledi.
Togg tedarikçilerinin gururlarının yüzlerinden okunduğuna değinen Bakan Varank "Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!" dedi.
SÜSPANSİYON SİSTEMİ GÖRÜLDÜ
Togg'un logosuyla sadece Togg'a özel üretilen Amortisör, helezon Yay sistemi ve amortisör üst bilye ve takozunun görsellerini Bakan Varank paylaştı.
Otomobilin sarsıntı ve darbe emilimini sağlayan SÜSPANSİYON sistemi ile daha konforlu seyahat gerçekleşiyor. Gazlı veya yağlı olarak üretilen amortisörler konforu artırıcı en büyük etkenlerden birisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca otomobilin sert darbeleri emmesine de imkan sağlayan süspansiyon sistemi yol tutuşu açısından da önem arz ediyor.