Emekli, memur ve asgari ücretliye yeni maaş! Enflasyon artışına ilave ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci de sonbahar ile birlikte başladı. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.