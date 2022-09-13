Emekli, memur ve asgari ücretliye yeni maaş! Enflasyon artışına ilave ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi?
Milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli bu yıl maaşlarına enflasyon artışının dışında ek zam da aldı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor. Enflasyon artışına ilave ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında konuyu ele aldı. İşte detaylar...
14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücretli için yeni maaş artışları gündemde. Ek zamlarla birlikte bu yılki artışlar enflasyonun çok üstünde olacak
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zam ve emekliler için gerçekleşen taban maaş artışından sonra şimdi yeniden bir ek zam için geri sayım başlamış oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileri, memurlar ile asgari ücretli işçiler için yeni zam süreci de sonbahar ile birlikte başladı. Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışlarına ilaveten yapılan ek zamların bir benzerinin Ocak ayı için de yapılması bekleniyor.
ÖNCE TABAN MAAŞ ARTIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar artış alıyorlar. Son olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında Temmuz ayında yüzde 42'inin üzerinde bir artış gerçekleştirilmişti. Bu noktada taban maaşlarda da iyileştirme yapılmıştı.