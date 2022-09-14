TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT ne kadar, kaç TL? 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı

TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir atılımla tam 1 milyon 170 bin Konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri, şehir yapan en önemli unsurlar olan kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemize kazandırıyoruz.