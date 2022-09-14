TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT ne kadar, kaç TL? 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı
TOKİ sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlayacak! Ucuza konut almak isteyen milyonlarca kişi bekliyordu. Açıklama geldi. TOKİ ilk kez tek seferde 250 bin konut yapacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Başvuru şartlarına göre İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) gerekiyor. Peki sosyal konut projesi başvuruları başladı mı?
Dar gelirli aileler, şehit ve gazi yakınları, gençler ve emeklilere müjde! Bakan Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda sosyal konut projesine ilişkin, ''13 Eylül Salı saat 14.00'te yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım" ifadelerini kullanmıştı. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuru PEŞİNAT ne kadar? İşte 13 Eylül 2022 TOKİ 250 bin konut başvuru ŞARTLARI, geri ödeme planı, AYLIK TAKSİT TUTARI! İstanbul, Ankara, Bursa...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasında "Vatandaşlar toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olacak. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir" dedi. Erdoğan ayrıca "İlk etap konutlarımızdan 50 bini İstanbul, 18 bini Ankara 12500, İzmir, 10 bin Gaziantep, 8650 Bursa, 7500 Konya, 4500 Kayseri'de inşa edilecek" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı kampanyasının toplantısı vesilesiyle bir aradayız. Öncülük eden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza, evleri, arsaları ve işyerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği bir atılımla tam 1 milyon 170 bin Konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri, şehir yapan en önemli unsurlar olan kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Evlerimizi, dükkanlarımızı, meydanlarımızı geleceğe taşıyacak adımlar attık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ülkemize kazandırıyoruz.
Edirne'de Selimiye Camii çevresini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da tarihi çarşıyı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlisimizde meydanımızı içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'ni özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camii'yle Zonguldak, Muş, Afyonkarahisar ve Kayseri'de yenileme projelerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Beypazarı Sanatçılar Çarşısı'na kadar yüzlerce sokakta cephe yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Yeşil alanlarıyla gençlerimizin dinlenme ve okuma mekanları haline gelen millet kıraathanelerini hızla inşa ediyoruz.