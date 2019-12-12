TOKİ Sosyal konut başvuru şartları ve belgeleri nelerdir? TOKİ sosyal konuları 2+1 3+1 1+1 ev fiyatları ne kadar?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak detayları açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak" dedi. Öte yandan yapılacak olan konutlarla ilgili görselleri de Bakan Albayrak Twitter hesabından paylaştı. 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek. Peki TOKİ Sosyal konut başvuru tarihi ne zaman? TOKİ sosyal konuları 2+1 3+1 1+1 fiyatları ne kadar?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini tanıttı. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak bu projenin hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri hangi illerde yapılacak? Sosyal konut nedir? Başkan Erdoğan bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız şeklide konuştu. TOKİ Sosyal konut başvuru şartları ve belgeleri nelerdir? TOKİ sosyal konuları 2+1 3+1 1+1 fiyatları ne kadar?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
Toplu konut idaremizce hayata geçirilecek 100 bin konut kampanyasının imza töreni vesilesiyle sizlerle beraberiz. Sizleri bu anlamlı tören vesilesiyle ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kampanyaya öncülük eden çevre ve şehircilik bakanlığımız ile finansmanına destek veren hazine ve maliye bakanlığımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Böylece 17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz.
Bugüne kadar 857 bin konut inşa ettik. Aynı zamanda 24 bin derslikli okullar, 40 bin yatak kapasiteli hastaneler, kamu kurumlarımızın hizmet binaları, stadyumlar, çok sayıda sosyal ve kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de yine TOKİ tarafından inşa ediliyor.
Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ile 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı iki, zemin artı üç, zemin artı dört olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibariyle gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 894 LİRA TAKSİTLE, 240 AYA VARAN VADE
Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.
Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Bu kampanya kültürel bakımdan da önemli. Her şeyden önce bu konut projeleri, meydanı, camisi, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.