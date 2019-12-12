Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesin işsiz kaldığında en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı olarak görülüyor. Emeklilik hakkıyla birlikte kıdem tazminatı alabilmek için yaş dışında "sigortalılık yılı" ve "prim gün süresi"nin dolması şartı aranıyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için kıdem tazminatı konusunda istisnai bir durum var. İşte kıdem tazminatıyla ilgili detaylar...

12.12.2019 09:58 - Son Güncelleme: 12.12.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





