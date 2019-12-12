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Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesin işsiz kaldığında en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı olarak görülüyor. Emeklilik hakkıyla birlikte kıdem tazminatı alabilmek için yaş dışında "sigortalılık yılı" ve "prim gün süresi"nin dolması şartı aranıyor. Ancak 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için kıdem tazminatı konusunda istisnai bir durum var. İşte kıdem tazminatıyla ilgili detaylar...

12.12.2019 09:58 - Son Güncelleme: 12.12.2019 09:58
Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında "emeklilik hakkıyla kıdem tazminatı hakkı" konusu geliyor. Bunun için kişinin hemen emekli aylığı bağlanmasına gerek yok.

Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Bir başka deyişle yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek işyerinden kıdem tazminatını alabilir. Burada ince ayrıntılar ve kritik tarihler söz konusu.

Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

3600 VEYA 4500 GÜNLE
8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Kıdem tazminatı alabilir" yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.

Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartı aranıyor. 25 yıllık sigortalılık süresini aynı işyerinde tamamlamak da gerekmiyor.

Kıdem tazminatı almak için yıl ve yaş şartı yok! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

KADIN 58 ERKEK 60
Yasalara göre; kıdem tazminatında "emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındaki şartların" oluşması gerekiyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor.

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