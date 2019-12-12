Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projeleri 335 lira taksitle

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor. Bu arada alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir. TOKİ kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satacak. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar.... Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor..

12.12.2019 18:15 - Son Güncelleme: 12.12.2019 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





