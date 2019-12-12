Kurasız TOKİ ev başvurusu için 19 gün kaldı! İşte TOKİ çekilişsiz kurasız ev projeleri 335 lira taksitle
TOKİ dar ve orta gelirli vatandaş için 1.903 konut satıyor. 22 ildeki projelerde fiyatlar 96 bin liradan, taksitler ise 335 liradan başlıyor. Bu evler için kura da yapılmıyor, başvuru yetiyor. Bu arada alt gelir grubu satışlarında borç bitmeden konut devri ve kiralamazı yapılamaz. Standart (Orta gelir) gelir grubu projelerinde ise konut teslim alındıktan 1 ya da 2 yıl sonra konut devir işlemi gerçekleştirilebilir. TOKİ kurasız, çekilişsiz, öncelikli başvuru ile 22 ilde konut satacak. Konutlar için son başvuru 31 Aralık'ta yapılacak. İşte detaylar.... Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor..
TOKİ 22 ilde dev bir kampanyaya daha imza atıyor. Dar gelirli yüz binlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda 22 ilde kura ve çekiliş olmadan ev satışı başlıyor. Şartları yerine getirenler başvuru önceliğine göre ev sahibi olacak. 20 yıla kadar vade seçeneğinin verileceği projede kira ücretinden bile daha düşük ücretlerle taksit ödenecek. Taksitler 335 TL'den başlıyor. Projede peşinatlar da oldukça düşük olacak. Peki, TOKİ 335 TL taksitle nerede ev satacak? TOKİ kurasız ev başvuru şartları neler? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ evleri kiralanabilir mi? TOKİ evi satılabilir mi? İşte TOKİ projelerine dair detaylar...
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22 İLDE BÜYÜK FIRSAT
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemi ile satışa sunulan konutların başvuruları devam ediyor. 22 ilde bin 903 konut, başvuru önceliğine göre açık satış ile satılıyor. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 96 bin liradan, taksitleri ise 335 liradan başlıyor.
Bu kişilerde 25 yaşını doldurma şartı da aranıyor. Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, net 5 bin 500 TL'den fazla olmaması gerekiyor. Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3 +1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı gerekiyor.