TOKİ sonrası dar gelirliye ucuz araba müjdesi! Devlet önce ev sonra araba sahibi yapıyor! Düğmeye basıldı! O tarihte herkese iki anahtar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" sloganıyla duyurulan TOKİ girişiminin ardından ilk yerli otomobil TOGG ile ilgili de cazip bir adımın atılacağı belirtiliyor. Vatandaşın ev sahibi yapılması için gerekli adımlar atılı! şimdiden atıldı.