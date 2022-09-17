EYT bekleyenler rahat bir nefes alın! Türkiye modelinde yeni detaylar! 4A-4B-4C yaş haddinden emeklilik! 46,47,48,49,50'ye basanlara 1998 sonrası...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri toplumun büyük çoğunluğu tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Bir süre çalışmış ancak emeklilik şartlarını taşımayan pek çok kişi ise çıkacak EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda emekli olamayan vatandaşlar için yeni formüller aranıyor. Türkiye modeline dair detaylar ortaya çıktı! İşte ET son dakika durumu ve konu hakkında merak edilenler...
EYT'lilere yönelik düzenlemede son viraja girildi. Ortada tek bir formül var. Ancak içeriği henüz net değil. EYT ile ilgili kamuoyuna yansıyan farklı çözüm önerileri bulunuyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur'luların yararlanacağı düşünülen EYT düzenlemesinden memurlar da faydalanacak.
EMEKLİ OLMA KOŞULLARI
1) 8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE
8 Eylül 1999'dan önce memur olanlar;
Kadın memur 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi,
Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi şartlarıyla yaş haddi aranmadan emekli olabiliyorlardı. Ayrıca yaş haddinden emekli olmak için de;
Kadın memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma,
Erkek memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarını sağlayarak emekli olabiliyorlardı.
2) 8 EYLÜL 1999-30 NİSAN 2008 ARASI
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle memurlara emekli olmak için hizmet süresinin yanında yaş şartı da getirilerek emeklilik şartları oldukça ağırlaştırıldı. İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında memur olanlar emekli olmak için;
Kadın memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 58 yaşını doldurma,
Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarına tabi tutuldu. Yaş haddinden emekli olmak için de;
Kadın memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşını doldurma,
Erkek memurlar 15 tam yıl (5400 gün) fiili hizmet süresi ve 61 yaşın doldurma şartlarına tabi tutulmaya başlandı.
16 YIL KAYBETTİ
ÖRNEK 1: 1 Ocak 1979 doğumlu olan Fatma Hanım, 15 Ağustos 1998 tarihinde memur olarak çalışmaya başlamış olup 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıl 9 ay 8 gün hizmet süresi bulunmaktadır. Fatma Hanım'ın hizmet süresini 20 tam yıla tamamlamaya 16 yıl 2 ay 22 gün hizmet süresi vardır. Bu süre geçiş tablonun son sırasındaki '16 yıldan fazla 17 tam yıldan az kalanlar' aralığına girdiğinden Fatma Hanım emekli olmak için 55 yaşa tabi bulunuyor.
Fatma Hanım toplam hizmet süresini 20 tam yıla tamamlaması şartıyla, 55 yaşını dolduracağı 1 Ocak 2034'te emekli olabilecek. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı yasa yürürlüğe konmasaydı yani EYT'li olmasaydı, Fatma Hanım, 20 tam yıl hizmet süresini dolduracağı 1 Ağustos 2018'de emekli olacakken, şimdi 16 yıl gecikmeyle 1 Ocak 2034'te emekli olacaktır.