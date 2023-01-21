TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat'ta çekiliyor! Hemen başvurun...
TOKİ tarafından yapılan diğer projeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Çorum projesi satış fiyatları ve başvuru detayları.
21.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:53
TOKİ sosyal konut kuraları devam ederken vatandaşlar diğer TOKİ projelerini de araştırmaya başladı. Oldukça uygun fiyatlarla Çorum ilinde satışa sunulacak konutlar için başvurular alınmaya başladı. 3 Şubat günü ise kura çekilişi gerçekleştirilecek. İşte 2023 TOKİ Çorum kura başvurusu ve şartları...