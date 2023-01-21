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Haberler Ekonomi TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat'ta çekiliyor! Hemen başvurun...

TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat'ta çekiliyor! Hemen başvurun...

TOKİ tarafından yapılan diğer projeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOKİ Çorum projesi satış fiyatları ve başvuru detayları.

takvim.com.tr
21.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:53
TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat’ta çekiliyor! Hemen başvurun...

TOKİ sosyal konut kuraları devam ederken vatandaşlar diğer TOKİ projelerini de araştırmaya başladı. Oldukça uygun fiyatlarla Çorum ilinde satışa sunulacak konutlar için başvurular alınmaya başladı. 3 Şubat günü ise kura çekilişi gerçekleştirilecek. İşte 2023 TOKİ Çorum kura başvurusu ve şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat’ta çekiliyor! Hemen başvurun...

Proje Adı: ÇORUM 2. BÖLGE ve 3. BÖLGE KONUT PROJESİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 1+1 konut 42 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat’ta çekiliyor! Hemen başvurun...

Başvuru tarihleri: 23 Ocak 2023 - 27 Ocak 2023

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 26 Ocak 2023 tarihinde sona erecektir.)

TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat’ta çekiliyor! Hemen başvurun...

Kura Tarihi: 03 Şubat 2023

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Çorum

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 13 Şubat 2023 - 14 Şubat 2023 arasında

TOKİ size çıkmadıysa üzülmeyin! 1.660 TL taksitle 180 ay vadeli 2+1 TOKİ fırsatı! 3 Şubat’ta çekiliyor! Hemen başvurun...

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olması,

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