SSK, Bağ-Kur, 4c’liye banka torpili! 7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....

EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor"