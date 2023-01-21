SSK, Bağ-Kur, 4c'liye banka torpili! 7.500, 8.500, 9.000 TL ŞUBAT 2023 emekli promosyonu! PTT, Ziraat, İş Bankası, TEB, Vakıfbank....
Özel bankalar ve kamu bankaları doğrulusunda emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. İşte 2023 Şubat emekl promosyonu.
21.01.2023 12:55 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:55
2023 yılıyla birlikte 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. Bu nedenle bankalar arası rekabet de oldukça arttı. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Tutarların daha da artmasını bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte 2023 emekli promosyonları...
EYT'LİYE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"20 bin, 25 bin liralara çıkacağına dair bir çok duyum alıyoruz. EYT kanunu çıkar çıkmaz biz promosyonu hak ettik diye bir şey söz konusu değil. Emekliliği hak ettikten sonra maaşınızın yatmış olması ve aradan en az 3 gün geçmesi gerekiyor"