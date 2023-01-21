Ankastre set 3.999 TL, elektrikli bisiklet 6.499 TL... BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ!
BİM'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda tekstil, elektronik ev aletleri, bisiklet ve çeyiz ürünleri yer alıyor. Cuma gününden itibaren geçerli kampanya sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görmeye başladı. İşte BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu tam FİYAT LİSTESİ!
21.01.2023 14:09 - Son Güncelleme: 21.01.2023 14:09
BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta hangi ürünler indirimli merak edenler için kataloğun tamamına haberimizde yer verdik. BİM'de 20 Ocak'tan itibaren çeyiz ürünler satışa sunuldu. İşte ankastre set, android televizyon, robot süpürge, halı çeşitleri, tekstil ürünleri ve banyo ürünleri, elektrikli bisiklet, elektrikli ev aletleri indirimli fiyatları...