TOKİ SİNOP KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Sinop 676 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Boyabat, Saraydüzü, Dikmen, Ayancık...

TOKİ 250 bin konut kura çekimleri Aralık ayında da kaldığı yerden devam ediyor. 10 Aralık Cumartesi günü itibariyle TOKİ Sinop kuraları start verecek. Sinop'ta toplamda 676 konut yapılacak. Peki, Sinop kura sonuçları açıklandı mı? İşte Sinop 676 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!