Memurlar merakla bekliyor! 3600 ek göstergede kapsam genişliyor... Hem maaşlar hem de ikramiye artacak
Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede önemli gelişmeler yaşanıyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu. Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin kapsamının genişleyeceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
Memurların merakla beklediği 3600 ek göstergede önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu.
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık.
3600 EK GÖSTERGE OCAK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek.
HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE ARTACAK
Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikrâmiyeleri artacak.
Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti.