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TOKİ satışa çıkardı! İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bazı şehirlerde uygun fiyatlara konut satışına devam ediyor. Peki hangi ilde hangi projeler var? TOKİ ucuz konutlarında konut fiyatları ne kadar? İşte TOKİ tarafından satışa çıkan uygun fiyatlı konutlar...

15.08.2020 09:05 - Son Güncelleme: 15.08.2020 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





