Haberler Galeri Ekonomi TOKİ satışa çıkardı! İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

TOKİ satışa çıkardı! İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bazı şehirlerde uygun fiyatlara konut satışına devam ediyor. Peki hangi ilde hangi projeler var? TOKİ ucuz konutlarında konut fiyatları ne kadar? İşte TOKİ tarafından satışa çıkan uygun fiyatlı konutlar...

15.08.2020 09:05 - Son Güncelleme: 15.08.2020 09:42
TOKİ satışa çıkardı İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir sahibi vatandaşlara konut satışlarını sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan konutlara sahip olmak için TOKİ'nin internet sitesine girerek satış duyurusundan tarihleri kontrol etmek gerekiyor.

İşte satışa çıkan konutlar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ satışa çıkardı İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Mersin – Akdeniz Mahallesi

3+1 110 metrekare

200.711 lira

TOKİ satışa çıkardı İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

180.340 lira

Malatya Pütürge

3+1 98 metrekare

217.124 lira

TOKİ satışa çıkardı İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Samsun Vezirköprü

3+1 104 metrekare

264.000 lira

TOKİ satışa çıkardı İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları

Sivas Merkez

3+1 91.7 metrekare

206.000 lira

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi
Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi