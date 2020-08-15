TOKİ satışa çıkardı! İşte il il uygun fiyatlı TOKİ konutları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bazı şehirlerde uygun fiyatlara konut satışına devam ediyor. Peki hangi ilde hangi projeler var? TOKİ ucuz konutlarında konut fiyatları ne kadar? İşte TOKİ tarafından satışa çıkan uygun fiyatlı konutlar...
15.08.2020 09:05
- Son Güncelleme: 15.08.2020 09:42
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı alt ve orta gelir sahibi vatandaşlara konut satışlarını sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan konutlara sahip olmak için TOKİ'nin internet sitesine girerek satış duyurusundan tarihleri kontrol etmek gerekiyor.
İşte satışa çıkan konutlar:
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