Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi
Rusların tercihi bu yaz da Türkiye oldu. Rus turistlerin Türkiye tatili, 10 Ağustos itibarıyla yapılan charter seferlerle başladı. 3 günde yaklaşık 40 bin Rus turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistler, Türkiye'yi sevdiklerini söyledi. İşte detaylar.
12.08.2020 15:37
- Son Güncelleme: 12.08.2020 15:46
Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.
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