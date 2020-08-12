Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.