Haberler Galeri Ekonomi Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Rusların tercihi bu yaz da Türkiye oldu. Rus turistlerin Türkiye tatili, 10 Ağustos itibarıyla yapılan charter seferlerle başladı. 3 günde yaklaşık 40 bin Rus turist, Antalya'ya geldi. İlk uçaklarla ulaştıkları kentte Kemer ilçesine gelen Rus turistler, Türkiye'yi sevdiklerini söyledi. İşte detaylar.

12.08.2020 15:37 - Son Güncelleme: 12.08.2020 15:46
Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından 10 Ağustos Pazartesi itibarıyla ilk charter seferleri ile Antalya Havalimanı'na inişler yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Uzun süredir Türkiye tatili için gün sayan Rus turistler de bu uçaklarla Antalya'ya gelerek, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkarmaya başladı.

Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

İlk uçuş seferiyle Ruslar için en önemli turizm destinasyonu olarak Kemer'e gelenlerin ilk izlenimleri ise her şeyin çok iyi ve güvenli olduğu yönünde oldu.

Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

'BİZ ÇOK MUTLUYUZ AYNI SİZLER GİBİ'
Türkiye'ye daha önce Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için 6 kez gelen Dimitri Gusev (46), "Çok fazla bekledik uçuşların açılmasını, Türkiye'ye gelmek için.

Tam 40 bin Rus turist Türkiye'ye geldi! Rus turistler, Türkiye'yi sevdi

Çünkü biz Türkiye'de ilk defa tatil yapmıyoruz. 3 yıldır Kemer'e geliyoruz. Bu nedenle tekrar tekrar tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. İlk uçuşlarla Türkiye'ye geldik. Eşimi çiçekle karşıladılar ve bundan dolayı çok mutlu oldu. Burada her çok güzel. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz, sanırım aynı sizler gibi. Burada her şey güzel, deniz, güneş gibi ve çok konforlu" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak
Dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Bunu yapanın primi yatmayacak