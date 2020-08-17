Haberler Galeri Ekonomi İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

Üniversite sınavına hazırlanan bazı öğrenciler henüz hangi mesleği seçmek istediklerine kara veremediler. İyi bir gelecek hayali kuran öğrenciler hem seveceği hem de çok para kazanacağı işleri arayış içerisine girdiler. Business Insider, önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük istihdam potansiyeli olan ve yüksek kazançlı meslekleri sıraladı. İşte detaylar…

17.08.2020 08:09 - Son Güncelleme: 17.08.2020 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





