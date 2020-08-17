İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!
Üniversite sınavına hazırlanan bazı öğrenciler henüz hangi mesleği seçmek istediklerine kara veremediler. İyi bir gelecek hayali kuran öğrenciler hem seveceği hem de çok para kazanacağı işleri arayış içerisine girdiler. Business Insider, önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük istihdam potansiyeli olan ve yüksek kazançlı meslekleri sıraladı. İşte detaylar…
17.08.2020 08:09
- Son Güncelleme: 17.08.2020 08:09
30. Bilgi güvenliği analistleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500
2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900
2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu
28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100
2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar
Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite
27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler
2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi
26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları
2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200
2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar
Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri