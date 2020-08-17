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İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

Üniversite sınavına hazırlanan bazı öğrenciler henüz hangi mesleği seçmek istediklerine kara veremediler. İyi bir gelecek hayali kuran öğrenciler hem seveceği hem de çok para kazanacağı işleri arayış içerisine girdiler. Business Insider, önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük istihdam potansiyeli olan ve yüksek kazançlı meslekleri sıraladı. İşte detaylar…

17.08.2020 08:09 - Son Güncelleme: 17.08.2020 08:09
İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 mesleği! Bakın ilk sırada hangisi var!

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

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