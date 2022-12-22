2023 YENİ ZAMLI 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı) ne kadar oldu? Asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı!
2023 yeni zamlı 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı), Ocak ayına az bir süre kala gündeme geldi. Asgari ücretin 8.500 TL olarak açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmeler...
Asgari ücrete gelecek zamla birlikte 65 yaş aylığı diğer bilinen adıyla yaşlılık maaşı da arttı. Başkan Erdoğan 22 aralık günü asgari ücreti açıkladı. 2023 asgari ücret zammı ile birlikte birçok kalemde ödemeleri de arttı. Peki 2023 YENİ ZAMLI 65 yaş aylığı 8Yaşlılık maaşı) ne kadar? İşte asgari ücret zammıyla en düşük, yüksek 65 yaş aylığı yaşlılık maaşı hakkında bilgiler...
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Mevcutta 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni yılda 2 bin 604 TL'ye yükselecek.
Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa 65 yaş aylığı 2 bin 357 TL'ye çıkacak.
65 yaş aylığı, asgari ücrete yüzde 50 zam gelmesi halinde 2 bin 526 TL'ye çıkabilir.
YAŞLILIK MAAŞI KİMLERE VERİLMEKTEDİR?
65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu. Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu.