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Haberler Ekonomi ATM'den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

ATM'den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri süreçleri ve koşulları ile ilgili herkes çeşitli bilgi arayışında. Emekliler lüzumlu koşulları sağladığında binlerce liralık promosyon ödemelerini alabilecek. Ülkemiz içinde emekliliği kazanmış olan pek çok vatandaş bankaların promosyon ödemesi hakkına sahip!

takvim.com.tr
01.10.2022 09:43 - Son Güncelleme: 01.10.2022 09:43
ATM’den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Henüz promosyon ücreti almamış vatandaşlar fırsat yakalayacaklar. Bünyesinde olan emekli vatandaşlara promosyon ödemesinde bulunacak olan bankalar birtakım koşulları öne sürdü. Emekli parasını bir banka doğrultusundan alma sözü veren emekli vatandaşlara banka doğrultusundan promosyon ödemeleri yapılacak.

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ATM’den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler.

ATM’den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla sosyal güvenlik kurumu emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.

ATM’den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu.

ATM’den 2 dakika içinde anında çekebilirsiniz! 4.650 TL, 5.800 TL, 6.750 TL ve 8.000 TL Ekim ayıyla birlikte milyonlara ödeniyor!

Bu kapsamda 8.000 TL, 6.750 TL, 5.800TL 4.650 TL ödeme yapılıyor.

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