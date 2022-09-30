5 litresi 5,90'a düştü! A101'de dev kampanya BAŞLADI! 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren... Hafta sonu A101 İNDİRİM kataloğu!
Hafta sonu geliyor. A101'de bu hafta sonuna özel indirimler vatandaşları bekliyor. Düşük fiyatlı ürünler raflardaki yerini aldı. A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli! Ve indirimli ürünler satışa çıktı. Peki bu hafta sonu a101'de neler var? 5 litrelik su 5,90'a düştü! Pınar Süzme Beyaz Peynir 500 G %22 indirimle 34,90'a indi. İşte tüm indirimli ürünler!
30.09.2022 08:38 - Son Güncelleme: 30.09.2022 08:39
A101 30 Eylül 2022 itibaren geçerli katalog ürünleri satışa çıktı. Her hafta bir çok üründe indirim uygulayan A101 zincir marketleri bu hafta hem elektronik ürünlerde hem gıda ürünlerinde indirim kampanyası başlattı. İşte hafta sonu A101 İNDİRİM kataloğu!