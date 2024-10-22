İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: ’O tarihte piyasalar çalkalanacak!’

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Birçok kişi, altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini ya da yükseleceğini merak ediyor. Bu konuda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Memiş'in piyasalara dair güncel yorumları ve öngörülerini sizler için derledik.

Borsa ve Döviz Kurlarında Beklentiler İstanbul Borsası'nda (BIST 100) 8.800 puan seviyesinin altının riskli olduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.