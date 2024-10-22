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İslam Memiş'ten gram altın için kritik uyarı: 'O tarihte piyasalar çalkalanacak!'

İslam Memiş'in belirttiğine göre, bu hafta küresel piyasalarda dikkat çeken büyük bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Ancak para piyasaları, Ortadoğu'daki gerilimlere odaklanmış durumda. Bölgeden gelen haberlerin piyasalarda önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Memiş, bu haftayı yatırım yaparken dikkatli olunması gereken bir dönem olarak niteliyor. Özellikle altın ve gümüş konusunda kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:14 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 08:18
İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: ’O tarihte piyasalar çalkalanacak!’

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Birçok kişi, altın fiyatlarının ne zaman düşeceğini ya da yükseleceğini merak ediyor. Bu konuda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Memiş'in piyasalara dair güncel yorumları ve öngörülerini sizler için derledik.

İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: ’O tarihte piyasalar çalkalanacak!’

Borsa ve Döviz Kurlarında Beklentiler

İstanbul Borsası'nda (BIST 100) 8.800 puan seviyesinin altının riskli olduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: ’O tarihte piyasalar çalkalanacak!’

6 ay ve daha uzun süreli yatırımların borsada yatırımcıları üzmeyeceğini de ekliyor. Bu hafta borsada 8.650-9.050 puan aralığını yakından takip edeceğini ifade ediyor.

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