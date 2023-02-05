TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kütahya TOKİ 2 bin 280 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Emet, Dumlupınar, Gediz...2+1, 3+1 CANLI YAYIN!
TOKİ güncel kura takvimine göre Kütahya için kuralar 5-6 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek. 2+1, 3+1 daireler için kura çekimi 2 gün boyunca sabah 10:00'da başlayacak. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. İşte TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kütahya TOKİ 2 bin 280 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa...2+1, 3+1 CANLI YAYIN!
05.02.2023 10:59 - Son Güncelleme: 05.02.2023 10:59
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN İZLEME EKRANI! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri bugün Kütahya ili ile devam ediyor. Peki Kütahya TOKİ 2 bin 280 konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kütahya kura canlı nasıl izlenir? İşte TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa ilçe ilçe kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kütahya kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.