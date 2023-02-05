TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Kütahya TOKİ 2 bin 280 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Emet, Dumlupınar, Gediz...2+1, 3+1 CANLI YAYIN!

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN İZLEME EKRANI! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri bugün Kütahya ili ile devam ediyor. Peki Kütahya TOKİ 2 bin 280 konut kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kütahya kura canlı nasıl izlenir? İşte TOKİ Kütahya Merkez, Gediz, Tavşanlı, Simav, Emet, Altıntaş, Domaniç, Hisarcık, Dumlupınar, Aslanapa ilçe ilçe kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...