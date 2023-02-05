2035 hedefi 1,1 milyon konut! Kentsel dönüşümde son durum! Bakan Murat Kurum açıkladı

İLÇE İLÇE PROJELER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 10 yıllık süreçte, belediyeler ve özel sektörle beraber 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız biriminde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Öne çıkan projeler şöyle;

KADIKÖY FİKİRTEPE: 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe'de toplamda 12 bin 66 konut inşa edilecek. Fikirtepe'de teslimler etaplar halinde yapılacak. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması hedefleniyor. Yeni Fikirtepe Konutları-1'de ise 1.648 konut teslim edildi.