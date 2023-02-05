2035 hedefi 1,1 milyon konut! Kentsel dönüşümde son durum! Bakan Murat Kurum açıkladı
Son dakika haberi | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar Türkiye genelinde 3,2 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini açıkladı. Bakan Kurum, "İstanbul'da 90 bin, Ankara'da 10 bin olmak üzere Türkiye genelinde toplam 250 bin konutun daha dönüşümü devam ediyor. 2023'e kadar 1,1 milyon konutun yenilenmesi sağlanacak." dedi.
Ülke genelinde tüm yapıların güvenli hale gelmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. 2012'den bu yana İstanbul'da 300 bin, Türkiye genelinde 3.2 milyon konutun yenilendiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşümle 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul'da 90 bin, Ankara'da 10 bin olmak üzere toplamda 250 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor" dedi.
Dönüşüm çalışmalarında 'yerinde', 'gönüllü' ve 'hızlı' ilkelerini merkeze alarak hareket ettiklerini dile getiren Kurum, "Hedefimiz 2035'e kadar acil dönüşmesi gereken 1.1 milyon konutu yenileyerek; kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut, bağımsız birim bırakmamak" diye konuştu. Bakan Kurum, kentsel dönüşümün bir güvenlik, beka meselesi, daima siyaset üstü olduğunu, asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.
İLÇE İLÇE PROJELER
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 10 yıllık süreçte, belediyeler ve özel sektörle beraber 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı, 93 bin bağımsız biriminde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Öne çıkan projeler şöyle;
KADIKÖY FİKİRTEPE: 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe'de toplamda 12 bin 66 konut inşa edilecek. Fikirtepe'de teslimler etaplar halinde yapılacak. Temmuz 2024 tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmaması hedefleniyor. Yeni Fikirtepe Konutları-1'de ise 1.648 konut teslim edildi.
ESENLER: Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Askeri alanda yıkılarak inşaatına başlanan 60 bin bağımsız birimden 2 bin 110 konutun ilk teslimi Ağustos 2022'de yapıldı. 4 bin 860 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor.
ÜSKÜDAR: Üsküdar Çamlıca Cami ve çevresinde; Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce, Bulgurlu ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerini içine alan 7 bin 84 konutluk deprem dönüşümü çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yıkılarak inşaatına başlanan 3 bin 821 bağımsız birimden 551'i teslim edildi. 2 bin 620 bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 650 bağımsız birim ihale aşamasında.
GAZİOSMANPAŞA: Dönüşüm süreci özel sektör eliyle başladı ancak vatandaşlar bazı sıkıntılarla karşılaştı. Hak sahipleri ile uzlaşma süreçlerinin tamamlanamaması ve yüklenici firmaların yapım faaliyetlerine başlamaması gibi sebeplerle kentsel dönüşüm uygulamalarında aksaklıklar meydana geldi. Bakanlık, 2019 yılı itibarıyla kentsel dönüşüm sürecine dahil oldu. 4 mahalle 5 alt bölgede 5 bin 265 konut, 110 ticari birim olmak üzere toplam 5 bin 375 bağımsız birimin dönüşüm sürecini TOKİ ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.