İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI!Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden onlarca meslekte işçi, personel ve memur alımları başladı. 5 Şubat'tan itaberen dileyen vatandaşlar kendilerine uygun meslekleri bularak başvuru yapabilecek. Başvruru şartları açıklandı. 81 il genelinde binlerce alım yapılacağı duyuruldu. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak? Bana uygun meslek hangisi? KPSS şartı var mı? Maaşı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...