İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...
İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. Bugün itibariyle binlerce temizlik görevlisi, güvenlik personeli, beden işçisi ve memur alımları yapılmaya başlandı. Başvurular online internet üzerinden alınacak. Kamuda özel sektörde, hastanede, okulda, bankada çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR KPSS'siz alımlarını duyurdu. İlkokul mezunu olana da iş var üniversite mezunu olanada! Hatta diploma istemeyen ilanlar da yer alıyor. En az 8.500 TL asgari ücret kadar maaş veriliyor. Mesleğe göre maaşlar da artıyor. İşte İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI!
İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI!Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden onlarca meslekte işçi, personel ve memur alımları başladı. 5 Şubat'tan itaberen dileyen vatandaşlar kendilerine uygun meslekleri bularak başvuru yapabilecek. Başvruru şartları açıklandı. 81 il genelinde binlerce alım yapılacağı duyuruldu. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak? Bana uygun meslek hangisi? KPSS şartı var mı? Maaşı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
İŞKUR Şubat ayı için harekete geçti. Beden işçisi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve daha bir çok meslekte alım gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak meslek kutucuğuna dilediğiniz mesleği yazınız ve ara tuşuna basınız.
İŞKUR ilanların başvurabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız gerektiğiniz unutmayın.
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