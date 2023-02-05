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Haberler Ekonomi İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. Bugün itibariyle binlerce temizlik görevlisi, güvenlik personeli, beden işçisi ve memur alımları yapılmaya başlandı. Başvurular online internet üzerinden alınacak. Kamuda özel sektörde, hastanede, okulda, bankada çalışmak isteyenlere müjde! İŞKUR KPSS'siz alımlarını duyurdu. İlkokul mezunu olana da iş var üniversite mezunu olanada! Hatta diploma istemeyen ilanlar da yer alıyor. En az 8.500 TL asgari ücret kadar maaş veriliyor. Mesleğe göre maaşlar da artıyor. İşte İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI!

05.02.2023 12:31 - Son Güncelleme: 05.02.2023 12:31
İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI!Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden onlarca meslekte işçi, personel ve memur alımları başladı. 5 Şubat'tan itaberen dileyen vatandaşlar kendilerine uygun meslekleri bularak başvuru yapabilecek. Başvruru şartları açıklandı. 81 il genelinde binlerce alım yapılacağı duyuruldu. Peki hangi mesleklerden alım yapılacak? Bana uygun meslek hangisi? KPSS şartı var mı? Maaşı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR Şubat ayı için harekete geçti. Beden işçisi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve daha bir çok meslekte alım gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak meslek kutucuğuna dilediğiniz mesleği yazınız ve ara tuşuna basınız.

İŞKUR ŞUBAT AYI İŞ İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

Daha sonra karşınıza il il belirttiğiniz meslekteki iş ilanları çıkacaktır. İstediğiniz ilanın üzerine tıklayarak başvuru şartlarını görebilirsiniz.

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR ilanların başvurabilmek için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız gerektiğiniz unutmayın.

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İŞKUR 5-28 ŞUBAT 2023 İŞ İLANLARI! KPSS şartsız alımlar az evvel başladı! 18- 49 yaş arasına 9.100 TL maaş! Temizlikçi, güvenlikçi, kaynakçı, memur...

İŞKUR GÜNCEL TEMİZLİK PERSONELİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜNCEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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