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Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye fırsatı!

Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye fırsatı! Asgari ücrete 3 ayda bir ikramiye haberi çalışanları heyecanlandırdı. Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretliler 463 TL ek ödeme alacak. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını iyileştirmek için yeni formüller masada. Meclis'te asgari ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi gündemde. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

19.02.2020 12:07 - Son Güncelleme: 19.02.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





