Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye fırsatı!
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme müjdesi! Asgari ücrete zam var mı? Çalışanlara 3 ayda bir ikramiye fırsatı! Asgari ücrete 3 ayda bir ikramiye haberi çalışanları heyecanlandırdı. Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretliler 463 TL ek ödeme alacak. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını iyileştirmek için yeni formüller masada. Meclis'te asgari ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi gündemde. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.
Asgari ücretliye 463 TL ek ödeme için gözler Meclis'e çevrildi. Asgari ücretli çalışanların maaşlarından kesilen vergilerin, 3 ayda bir ikramiye şeklinde geri ödenmesi gündeme gelmişti. Maaşları iyileştirmek Meclis'te yapılan çalışmalar sürüyor. Peki, asgari ücrete zam var mı? Yapılması beklenen düzenlemeye göre, asgari ücretlilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi için vergilerden düşme ön plana çıktı. Asgari Ücretli kendi maaşından kesilen vergi 3 ayda 1 ikramiye olarak hesaplarına yatırılacak. Asgari Ücretlilerden çocuğuna göre aldığı paradan dolayı vergi kesintileri yükseliyor. O kesintiler hiç bir etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL yılda 4 kere hesaplarına yatırılacak.
75 LİRA DESTEK UYGULANIYOR
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."