ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!

19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile birlikte kampanyalı ürünler duyurulmuştu. Bugünden itibaren indirimli etiketiyle raflarda yerini alan ŞOK aktüel listesini sayfamızda derledik. ŞOK market müşterilerinin merakla araştırdığı kataloğu bu sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte 19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...