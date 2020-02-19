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ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!

ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimleri satışa çıkıyor. Çarşamba günü kampanyalarını heyecanla bekleyen ŞOK müşterilerini sürpriz ürünler karşılayacak. Gıdadan bakım ürünlerine, tekstilden oyuncak çeşitlerine birçok ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

19.02.2020 08:04 - Son Güncelleme: 19.02.2020 08:04
ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!

19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile birlikte kampanyalı ürünler duyurulmuştu. Bugünden itibaren indirimli etiketiyle raflarda yerini alan ŞOK aktüel listesini sayfamızda derledik. ŞOK market müşterilerinin merakla araştırdığı kataloğu bu sayfa üzerinden inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta neler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? ŞOK'ta çarşamba indirimleri neler? İşte 19 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!

Yudum Ziyafet

1 lt

25 TL ve üzeri

Alışverişlerde geçerlidir

15,90 TL yerine sadece 11,00 TL

ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!

Çaykur Altınbaş

500 gr

22,75 TL yerine sadece 20,95 TL

SuperFresh Ton Balığı

2x 160 gr

SuperFresh Mısır 185 gr

15,95 TL

ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!
ŞOK 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bakım, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri dikkat çekiyor!
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