TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Aralık'ta başlayan başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Başvuru sahipleri kura çekimi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 yılı 100 bin sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, ev sahibi olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar kura tarihine kilitlendi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
2020 TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.