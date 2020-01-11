GaleriEkonomi

İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında çıkartılanlar, son 3 yıldaki prim şartlarını da taşımaları halinde 10 aya kadar maaş alabiliyor. 2020 yılında en yüksek maaşları ise bu yıl 2.336 lirayı buluyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nedir? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

11.01.2020 15:44 - Son Güncelleme: 11.01.2020 15:44
İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. İşsizlik maaşı hesaplanırken ve süresi belirlenirken sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detaylar ele alınıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nedir? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL

İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?