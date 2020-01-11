İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşyerinden kendi istek ve kusuru dışında çıkartılanlar, son 3 yıldaki prim şartlarını da taşımaları halinde 10 aya kadar maaş alabiliyor. 2020 yılında en yüksek maaşları ise bu yıl 2.336 lirayı buluyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nedir? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
11.01.2020 15:44
- Son Güncelleme: 11.01.2020 15:44
İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. İşsizlik maaşı hesaplanırken ve süresi belirlenirken sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detaylar ele alınıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nedir? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.
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