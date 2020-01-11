İşsize 10 ay 2.336 TL! 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nedir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. İşsizlik maaşı hesaplanırken ve süresi belirlenirken sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detaylar ele alınıyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları nedir? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...