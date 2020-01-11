2019'da hangi otomobil kaç tane sattı? İşte Türkiye'de en çok satan otomobil

Türkiye'nin en fazla otomobil satışı yapan markası hangisi? Hangi otomobil markası 2019 yılında kaç adet sattı?Otomobil meraklılarının merakla beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında 479.060 adet olarak gerçekleşti. Bazı spor otomobil markaları seneyi sadece 9 ya da 10 adet satışla kapatarak şaşırttı. Kimi otomobil markaları ise on binleri çok rahat bir şekilde aştılar. İşte 2019 ocak ayından aralık ayına kadarlık süreçte otomobil markalarının tek tek satış rakamları...

11.01.2020 08:06 - Son Güncelleme: 11.01.2020 08:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





