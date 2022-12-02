TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE DÜZCE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.