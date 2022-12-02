TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...
TOKİ 250 bin konut kura çekimleri Aralık ayında kaldığı yerden devam ediyor. 2 Aralık Cuma günü itibariyle TOKİ Konya kuraları start verdi. Konya'da toplamda 7 bin 655 konut yapılacak. Bu konutlar, Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde gerçekleştirilecek. Peki, Konya kura sonuçları açıklandı mı? İşte Konya 7.655 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
02.12.2022 09:09 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:09
TOKİ Konya kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında aralık ayı için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 2 Aralık Perşembe günü Konya kura sonuçları belli olmaya başlayacak. İşte TOKİ Konya canlı KURA SONUÇLARI! Konya7.655 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ haberimizde!