Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri... TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI 2+1 3+1 | TOKİ Düzce 1100 KONUT kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
250 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 1100 konut için kura çekilecek. 2+1, 3+1 dairelerden oluşacak konutlar Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde yapılacak. Başvuruda bulunan binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren kura canlı izleme ekranını, kura sonuçları isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte tüm detaylar...
03.12.2022 12:40 - Son Güncelleme: 03.12.2022 12:40
Düzce'nin toplam 8 ilçesinde 1.100 konut inşa edilecek. Kura takvimine göre Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez ilçelerinde 2 Aralık 2022 tarihinde, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Merkez - Beyköy, Merkez - Boğaziçi, Yığılca ilçelerinde ise 3 Aralık 2022 tarihinde canlı kura çekimi gerçekleştirilecek. İsim listeleri son dakika olarak yayınlanmaya başlandı. İşte TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ ve Düzce Akçakoca, Kaynaşlı, Merkez 1100 KONUT kura sonuçları sorgulama ekranı! Düzce TOKİ 2+1 3+1 kura çekimi CANLI izleme ekranı YOUTUBE...