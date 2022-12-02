2023 asgari ücret için ilk rakam TÜRK-İŞ’ten geldi! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında hangi formüller konuşuluyor?

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Böylece asgari ücrette ilk adıma atılmış oldu. Peki işçi kesiminin asgari ücretten beklentisi ne? İşte detaylar...

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.