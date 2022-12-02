2023 asgari ücret için ilk rakam TÜRK-İŞ'ten geldi! Zamlı asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında hangi formüller konuşuluyor?
Milyonlarca çalışan 2023 asgari ücretin ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Dün yapılan toplantı sonrası asgari ücret belirleme komisyonunun ilk toplantısının 7 Aralık'ta olacağı açıklandı. Öte yandan asgari ücret ile ilgili ilk rakam da TÜRK-İŞ'ten geldi. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar
Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Böylece asgari ücrette ilk adıma atılmış oldu. Peki işçi kesiminin asgari ücretten beklentisi ne? İşte detaylar...
Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
YILBAŞINDA YÜZDE 50, TEMMUZDA YÜZDE 30 ZAM
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.
Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.
Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.
KOMİSYONUN TOPLANMASI GEREKİYOR
Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.
Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.
"7 BİN 785 LİRA KIRMIZI ÇİZGİ"
Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirterek, "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.