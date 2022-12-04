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Haberler Ekonomi TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ 250 bin konut kura çekimleri Aralık ayında kaldığı yerden devam ediyor. 2 Aralık Cuma günü itibariyle TOKİ Konya kuraları start verdi. Konya'da toplamda 7 bin 655 konut yapılacak. Bu konutlar, Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde gerçekleştirilecek. Peki, Konya kura sonuçları açıklandı mı? İşte Konya 7.655 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
04.12.2022 08:42 - Son Güncelleme: 04.12.2022 08:43
Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ Konya kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında aralık ayı için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 2 Aralık Perşembe günü Konya kura sonuçları belli olmaya başlayacak. İşte TOKİ Konya canlı KURA SONUÇLARI! Konya7.655 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ haberimizde!

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Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE DÜZCE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) Düzce ve Konya'da çekiliş gerçekleşiyor.

KONYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI!

Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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