TOKİ konuları eritiyor! Kiradan daha az ödüyorsunuz! 2+1, 3+1 daireler satılacak! Dar gelirliler bunu bekliyordu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi'nde inşa ettiği 314 Adet Konutu kuralı satışa sunuyor. 2+1 konut 170 adet , 3+1 konut 95 adet konut satılacak. Başvurular 11 Ekim 2021 - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 04 Kasım 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. TOKİ doğrultusundan dar gelirli ailelere açık satış tekniği ile ev sahibi olma talihi verdi. Kurasız yapılacak olan satışların başvuruları devam ediyor. Peki, TOKİ dar gelirli kişilerin evi nasıl alır? İşte, konunun detayları…