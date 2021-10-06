TOKİ konuları eritiyor! Kiradan daha az ödüyorsunuz! 2+1, 3+1 daireler satılacak! Dar gelirliler bunu bekliyordu!
Türkiye'de konut üretiminin kamu ayağını temsil eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt genelinde ilerlettiği projeleriyle orta ve alt gelir grubunun konut talebine karşılık veriyor. Hazine arazilerini imara hazırlayıp iştirakleri kanalıyla özel sektöre yönelik ihaleler düzenleyen kurum, bu ihaleler kanalıyla başka projelerine kaynak yaratıyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır 31 bin TL peşinat 529 lira taksitle ev alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor! TOKİ'den dar gelirlilere kira öder gibi konutlar...
06.10.2021 09:03
- Son Güncelleme: 06.10.2021 09:03
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi'nde inşa ettiği 314 Adet Konutu kuralı satışa sunuyor. 2+1 konut 170 adet , 3+1 konut 95 adet konut satılacak. Başvurular 11 Ekim 2021 - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 04 Kasım 2021 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. TOKİ doğrultusundan dar gelirli ailelere açık satış tekniği ile ev sahibi olma talihi verdi. Kurasız yapılacak olan satışların başvuruları devam ediyor. Peki, TOKİ dar gelirli kişilerin evi nasıl alır? İşte, konunun detayları…