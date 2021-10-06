Bu fırsat daha gelmez tutabilene aşk olsun! Altın fiyatları son dakika: Gram altında kritik seviye! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik çeyrek fiyatları

Ons altın için söyleyebileceğim en önemli yorum; ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında önceki haftalarda meydana gelen yükselişler karşısında ons altının indiği seviyelerin çok daha aşağılarda olması gerekirken bu seviyelere inmediğini gördük. Bu durum da ons altının dayanıklılığını koruduğunu, enflasyonist ortam içerisinde yatırımcıların halen ons altını bir güvence olarak gördüklerini ve ilaveten de ABD dolar endeksinde düzeltme anlamında geri çekilmeler olması halinde de ons altın fiyatının hızlı yukarı tepkimeler verebileceğinin sinyalleri.