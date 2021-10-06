Bu fırsat daha gelmez tutabilene aşk olsun! Altın fiyatları son dakika: Gram altında kritik seviye! 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik çeyrek fiyatları
Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım – satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 500,6 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.754 dolardan alıcı buluyor.
14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik çeyrek altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Altın fiyatlarında kritik seviye yaşandı. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı günden güne değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içerisinde çoğu çok kez değişime uğruyor. Altın fiyatları gün geçtikçe düşmeye başladı. Kısa bir vakit evvelce ivme kazanarak yükselen altının şimdi tekrar düşüşe geçmesi ise "Bu fırsat bir daha gelmez" yorumunu yaptırdı.
ONS ALTIN DAYANIKLILIĞINI KORUYOR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçtiğimiz hafta daha önceki yorumlarımda bahsettiğim aşağıdaki 1724 dolar seviyesini ABD dolar endeksindeki hızlı yükseliş sonrasında test edildiğini gördük. Ardından ABD dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarındaki geri çekilme sonrasında ons altın fiyatında sergilenen toparlanma ile yeni haftaya 1760 – 1765 dolar seviyelerinde başladığını görüyoruz.
Ons altın için söyleyebileceğim en önemli yorum; ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarında önceki haftalarda meydana gelen yükselişler karşısında ons altının indiği seviyelerin çok daha aşağılarda olması gerekirken bu seviyelere inmediğini gördük. Bu durum da ons altının dayanıklılığını koruduğunu, enflasyonist ortam içerisinde yatırımcıların halen ons altını bir güvence olarak gördüklerini ve ilaveten de ABD dolar endeksinde düzeltme anlamında geri çekilmeler olması halinde de ons altın fiyatının hızlı yukarı tepkimeler verebileceğinin sinyalleri.