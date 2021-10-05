Geleceğin meslekleri! Üniversite eğitimi gerektirmiyor
Geleceğin meslekleri gençlerin merak konusu. ABD'de kamu tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre dört yıllık üniversite eğitimi gerektirmeyen kişiler için önümüzdeki 10 yılda yüksek talep görmesi beknenen en iyi 10 mesleği açıkladı. İşte geleceğin meslekleri...
05.10.2021 09:14
- Son Güncelleme: 05.10.2021 09:14
Dünya çapında üniversite eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası 'ne iş yapacağım' telaşı da devam ediyor.
Konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.
İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş: