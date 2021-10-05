Geleceğin meslekleri! Üniversite eğitimi gerektirmiyor

Dünya çapında üniversite eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrencilerde mezuniyet sonrası 'ne iş yapacağım' telaşı da devam ediyor.

Konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.

İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş: