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1800 günle emeklilik! Kimler şartları sağlıyor? Malulen emekli olabilmek için bu hastalıklara dikkat!

Emeklilik 1800 güne kadar inebiliyor... Çalışanlar en az 3600 prim günüyle emekli olabilirken, sağlık nedeniyle daha az primle de emekli olmak mümkün. Peki kimler, hangi şartlarla sağlık nedeniyle daha erken emekli aylığı alabilir? Detaylar şöyle…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 11:43 Güncelleme 14 Kasım 2023, 14:10
1800 günle emeklilik! Kimler şartları sağlıyor? Malulen emekli olabilmek için bu hastalıklara dikkat! 1

Emeklilik için işe başlangıç tarihine göre değişmekle birlikte en az 3600 gün prim gerekirken, sağlığı bozulanlar için bu süre 1800 güne kadar iniyor.

1800 günle emeklilik! Kimler şartları sağlıyor? Malulen emekli olabilmek için bu hastalıklara dikkat! 2

ERKEN EMELİLİK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR

Hatta devlet; vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucularına, ailelerine, terör mağdurlarına primsiz aylık bağlıyor. Peki sağlık nedeniyle kimler daha erken emekli aylığı alabiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları:

1800 günle emeklilik! Kimler şartları sağlıyor? Malulen emekli olabilmek için bu hastalıklara dikkat! 3

Malulen emeklilik için hangi şartlar aranıyor?

Çalışma gücünde yüzde 60 kayıp olması ve bunun belgelenmesi en önemli şart. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık ve toplam 1800 gün prim süresine bakılıyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmıyor ancak 1800 gün (5 yıl) prim isteniyor.

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