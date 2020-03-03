50 il bu projeyi bekliyor! Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminden bu yana gündemde olan 145 yıllık dev projenin açılmasına sayılı aylar kaldı. 5 ili doğrudan, 50 ili ise dolaylı yoldan etkileyen Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi ile birlikte Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek.
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak ilk kez gündeme getirilen Karadeniz-Akdeniz yolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Çalışmaları Ordu'dan başlatılan projenin temeli de 1929 yılında dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından attırıldı.
Çalışmalar, 1933 yılında güzergah tartışmaları nedeniyle durduruldu. Proje 1970'li yıllarda yeniden gündeme getirildi; ancak bu kez Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle çalışmalar tekrar durduruldu. Rafa kaldırılan proje, 2004 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde yapımına başlanan Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları adıyla yeniden gündeme getirildi.
145 yıllık rüya olan Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak 818 kilometrelik yol; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçip, Karadeniz'in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de Ordu üzerinden ihracatta önemli rol sağlayacak.
ULAŞIMI KISALTACAK
Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'da 121 kilometrelik Ordu- Mesudiye yolu ise 88 kilometreye düşecek. 2,5 saatlik Ordu- Mesudiye yolu 1 saate inerken, tünel ve viyadüklerle Ordu- Sivas arası ulaşım 2 saate, Ordu- İskenderun ise 6-7 saate düşecek. Ordu-Mesudiye arasında 10 kilometrelik kısımda süren çalışmaların yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.