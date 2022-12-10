TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 İhsangazi, Merkez, Cide...
TOKİ Kastamonu için kuraları çekildi. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kastamonu'nun İhsangazi, Merkez, Cide, Araç, Çatalzeytin, Devrekani, Hanönü Seydiler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için 9 Aralık 2022 tarihinde kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı ve noter huzurunda çekilecek kurayı izlemek isteyenler TOKİ'nin Youtube hesabından erişim sağlayabilecek. İşte TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1.
10.12.2022 10:41 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:41
TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi CANLI İZLEME EKRANI ve sonuç sorgulama linki haberimizde! TOKİ kura çekimleri il il devam ediyor. Bugün sırada Kastamonu var. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Peki TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi detaylar...
KASTAMONU TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
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