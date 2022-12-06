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Haberler Ekonomi TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

TOKİ 250 bin konut kura çekimleri için süreç devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü Karabük kuraları start verdi. Karabük'te toplamda 899 konut yapılacak. Bu konutlar, Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan ve Ovacık ilçelerinde inşa edilecek. Peki, Karabük kura sonuçları açıklandı mı? İşte Karabük 899 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
06.12.2022 23:42 - Son Güncelleme: 06.12.2022 23:44
TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

TOKİ Karabük kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında aralık ayı için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 7 Aralık Perşembe günü Karabük kura sonuçları belli olmaya başlayacak. İşte TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

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TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karabük TOKİ kura çekimi 7 Aralık tarihinde saat 10.00'da başlayacak. Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kuralar, www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

Aynı zamanda TOKİ Karabğk kura çekilisi TOKİ resmi sosyal medya hesapları zerinden de takip edilebilecek. TOKİ Karabük kura listesi ise TOKİ'nin resmi adresinden sorgulanabilecek.

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

KARABÜK TOKİ SOSYAL KONUT İLÇELERİ

KARABÜK EFLANİ 2. ETAP 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 63 SOSYAL KONUT

KARABÜK ESKİPAZAR 3. ETAP 120/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 267 SOSYAL KONUT

TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...

KARABÜK MERKEZ 280/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 280 SOSYAL KONUT

KARABÜK SAFRANBOLU 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 200 SOSYAL KONUT

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