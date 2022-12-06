TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...
TOKİ 250 bin konut kura çekimleri için süreç devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü Karabük kuraları start verdi. Karabük'te toplamda 899 konut yapılacak. Bu konutlar, Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan ve Ovacık ilçelerinde inşa edilecek. Peki, Karabük kura sonuçları açıklandı mı? İşte Karabük 899 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
06.12.2022 23:42 - Son Güncelleme: 06.12.2022 23:44
TOKİ Karabük kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında aralık ayı için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 7 Aralık Perşembe günü Karabük kura sonuçları belli olmaya başlayacak. İşte TOKİ KARABÜK KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Karabük 899 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu, Yortan...
KARABÜK MERKEZ 280/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 280 SOSYAL KONUT
KARABÜK SAFRANBOLU 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ- 200 SOSYAL KONUT