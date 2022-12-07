EYT'de yeni YAŞ ŞARTI kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Yaş tablosu SİL BAŞTAN! 5.000 prim + 1999 öncesi sigortalılar için EYT masasında kritik şifre açıklandı!

EYT meselesinde artık son kademeye yaklaşılıyor. Bilindiği üzere EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Milyonlarca kişi emekli olacağı günü iple çekerken masada olan şartlarla ilgili son dakika bilgi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı canlı yayında EYT yasasında yaş şartının konuşulduğunu ifade etti. Erdem açıklamasında, "Sayının çok olması nedeniyle değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırının gelmesi konuşuluyor. " ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de yaş sınırı gelecek mi? EYT'de kadın, erkek yaş şartı ne olacak? İşte son gelişmeler haberimizde!