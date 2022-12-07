EYT'de yeni YAŞ ŞARTI kadınlarda 48, erkeklerde 50 mi olacak? Yaş tablosu SİL BAŞTAN! 5.000 prim + 1999 öncesi sigortalılar için EYT masasında kritik şifre açıklandı!
EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Masada konuşulan 'yaş şartı' detayını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı. EYT'li sayılabilmek için öncelikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamak ve prim yatırmak gerekiyor. Peki, EYT'de yaş sınırı kaç olacak? Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş şartı gelecek mi? İşte son dakika gelişmeler haberimizde!
EYT meselesinde artık son kademeye yaklaşılıyor. Bilindiği üzere EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Milyonlarca kişi emekli olacağı günü iple çekerken masada olan şartlarla ilgili son dakika bilgi geldi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem katıldığı canlı yayında EYT yasasında yaş şartının konuşulduğunu ifade etti. Erdem açıklamasında, "Sayının çok olması nedeniyle değişik öneriler geldi. Kadınlar için 48 erkekler için 50 yaş sınırının gelmesi konuşuluyor. " ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de yaş sınırı gelecek mi? EYT'de kadın, erkek yaş şartı ne olacak? İşte son gelişmeler haberimizde!
Yaş şartı ile ilgili merak edilen sorunların cevaplarını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.
EYT 'de yaş şartı olacak mı? Külliyede konuşuldu! İşte detaylar
EYT'de yaş şartı olacak mı?
İşte merak edilen sorulara Faruk Erdem'in cevapları:
"Toplantıda Meclis Grup Başkanvekillerinin de olması aslında bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını gösteriyor. Bugüne kadar teknik çalışma yapıldı. Şimdi artık onun bir yasa çerçevesi içine alınıp Meclis'te ele alınması söz konusu.
Çalışma Bakanlığının önünde bir veri seti var. Kimlerin hak sahip olduğu kimlerin EYT'den yararlanacağı bütün bu rakamlar bakanlığın önünde yer alıyor. Bu kapsamda kimlerin kapsama gireceğini artık herkes biliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve çalışmaya başlayıp prim ödemiş herkes EYT'li sayılacak.
Kimlerin kapsama gireceği noktasında ise yasanın çerçevesini bilmemiz gerekiyor. Yaş meselesinde bu EYT'li vatandaşlarımız 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan yasayla yaş şartına takılmış durumda. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapıldı. Tabi burada alternatifli birçok tasarı hazırlanıyor.
Tabii, masaya yaş şartı geldi. Hatta 2 çeşit yaş şartı konuşuldu. Bunlardan birincisi kadınlarda 48 erkeklerde 50, diğeri ise kadınlarda 50 erkelerde 52 yaş sınırının olması. Prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesine dönülecek yaşta da böyle bir sınır getirilmesi masaya geldi. Ancak bu yaş meselesi ve diğer konularla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.