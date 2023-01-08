TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...
TOKİ kura takvimine göre Kahramanmaraş kura çekilişi 7 ve 8 Ocak 2023 tarihlerinde çekilecek. 2 gün boyunca sürecek kura çekilişinin sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Kura çekimi devam ederken isim listeleri de yayımlanmaya başladı. Peki Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ nasıl, nereden öğrenilir? TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI sorgulama nasıl yapılır? 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, TOKİ'nin sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kahramanmaraş'ın Merkez, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Göksun, ilçelerinde toplam 3 bin 101 konut inşa edilecek. Başvurular tamamlannırken gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte sorgulama ekranı ve diğer bilgiler...
TOKİ KAHRAMANMARAŞ EVLERİ NERELERDE, KAÇ TANE YAPILACAK?
TOKİ Kahramanmaraş evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları aşağıdaki gibidir;
KAHRAMANMARAŞ MERKEZ: 1070
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: 750
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN: 200
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU: 250
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: 500
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP: 210
KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT: 121
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ!
TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.