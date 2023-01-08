TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, TOKİ'nin sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kahramanmaraş'ın Merkez, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Göksun, ilçelerinde toplam 3 bin 101 konut inşa edilecek. Başvurular tamamlannırken gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte sorgulama ekranı ve diğer bilgiler...