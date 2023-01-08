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Haberler Ekonomi TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ kura takvimine göre Kahramanmaraş kura çekilişi 7 ve 8 Ocak 2023 tarihlerinde çekilecek. 2 gün boyunca sürecek kura çekilişinin sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama ekranından öğrenebiliyor. Kura çekimi devam ederken isim listeleri de yayımlanmaya başladı. Peki Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ nasıl, nereden öğrenilir? TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI sorgulama nasıl yapılır? 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

08.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 08.01.2023 08:58
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları, TOKİ'nin sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kahramanmaraş'ın Merkez, Elbistan, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Göksun, ilçelerinde toplam 3 bin 101 konut inşa edilecek. Başvurular tamamlannırken gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte sorgulama ekranı ve diğer bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ EVLERİ NERELERDE, KAÇ TANE YAPILACAK?

TOKİ Kahramanmaraş evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları aşağıdaki gibidir;

KAHRAMANMARAŞ MERKEZ: 1070

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN: 750

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN: 200

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU: 250

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: 500

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP: 210

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT: 121

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ!

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çekilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI! Kahramanmaraş 3 bin 101 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Afşin, Elbistan, Merkez, Türkoğlu...

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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