Yepyeni aktüel kataloğu raflarda! A101 fiyat sabitli İNDİRİMLİ ürünleri satışta! 8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Toz şeker 112 TL'den düştü! Yağ, bakliyat...
A101 güncel aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda! Bu hafta A101 marketlerinde onlarca üründe fiyat sabitlendi. Ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, yumurta, peynir, 5 litrelik su, yeşil zeytinde büyük indirim uygulanırken, pirinç, toz şeker, bulgur, fasülye, makarna çeşitleri, şehriye, erişte, mantı, mantar, patates, patlıcan, lahana, meyve çeşitleri, tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, çayda fiyatlar sabitlendi. Ocak ayı boyunca aynı fiyattan satılacak. Dev kampanyayı sakın kaçırayım demeyin! İşte 8 Ocak 2023 A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
08.01.2023 10:00 - Son Güncelleme: 08.01.2023 10:00
A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren onlarca üründe indirimler uygulanırken, envai çeşit gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Tüm mutfak alışverişinizi tamamlayabileceğiniz indirimli ürünler raflara çıktı. Vatandaşlar Pazar günü için alışverişe çıkmadan A101 kataloğunu incelesin. İşte 8 Ocak FİYAT LİSTESİ! Toz şeker 112, 50 TL'den düştü! Yağ, bakliyat...