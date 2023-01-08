EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) başvuru sonrasındaki ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlayacak. Üç dönem için hesaplanacak maaşlarda enflasyon büyüme hızı Aylık Bağlama Oranı ve yapılan zamlar da yer alacak. Öte yandan EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemeler de bekliyor olacak. Peki, ücretler nasıl hesaplanacak? EYT'lileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
08.01.2023 06:55 - Son Güncelleme: 08.01.2023 06:55
EYT ile ilgili düzenlemenin Ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra da başvuru süreci başlayacak.
Bu durumda Ocak ayı içinde yapılacak başvuru sonrasında maaş hesabı 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak ve EYT'linin parası bu tarihten itibaren birikecek.