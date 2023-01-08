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EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) başvuru sonrasındaki ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlayacak. Üç dönem için hesaplanacak maaşlarda enflasyon büyüme hızı Aylık Bağlama Oranı ve yapılan zamlar da yer alacak. Öte yandan EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemeler de bekliyor olacak. Peki, ücretler nasıl hesaplanacak? EYT'lileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

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08.01.2023 06:55 - Son Güncelleme: 08.01.2023 06:55
EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca EYT'li Meclis'ten geçecek yasal düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Yaş sınırının olmaması EYT'lileri sevince boğarken şimdi emeklilik işlemleri için gün sayılıyor.

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EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

EYT ile ilgili düzenlemenin Ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra da başvuru süreci başlayacak.

EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

Bu aşamada yoğunlukların önüne geçebilmek için başvuruların e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurunun ardından yasa gereği ilk emekli maaşı ise bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor.

EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

Bu durumda Ocak ayı içinde yapılacak başvuru sonrasında maaş hesabı 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak ve EYT'linin parası bu tarihten itibaren birikecek.

EYT’liye zamlı maaş formülü! Emekli aylığına ek 5 ayrı kazanç gelecek: Ücretler nasıl hesaplanacak?

NASIL HESAPLANACAK
EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Bu noktada ortaya atılan 'EYT'linin maaşı düşecek' sözleri gerçeği yansıtmıyor.

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