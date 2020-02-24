BİM'den salı gününe özel sürpriz ürünler! 25 Şubat 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle geldi. Salı günü indirimlerinde birçok ürün kampanyalı olarak satışa çıkacak. Ön plana çıkan ürünler arasında temizlik ürünleri yer alıyor. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. En güncel ürünler takvim.com.tr farkıyla sizlerin karşısında. İşte 25 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
24.02.2020 12:56
- Son Güncelleme: 24.02.2020 12:56
25 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu... BİM marketlerde salı günü indirimleri açıklandı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuracak. Temizlik ürünlerinin bulunduğu katalogda hangi ürünler yer alıyor? BİM müşterilerini neler bekliyor olacak? İşte BİM 25 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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