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1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

Kazançları vergiye tabi olan vatandaşlar mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyanname verecekler. Bakkal, eczacı, doktor, avukat, esnaf gibi meslek grupları yıl içerisinde zaten beyanname verdiklerinden dolayı bu işlem onlar için bir nebze de olsa daha kolay. Ancak yılda bir kez beyanname verme yükümlülüğü olan vatandaşlar da var.

24.02.2020 09:57 - Son Güncelleme: 24.02.2020 09:57
1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

Yılda bir kez beyanname verme yükümlülüğü olan vatandaşlar da var. Çoğunlukla da mali müşavir desteği olmadan bizzat kendileri beyannamelerini hazırlayıp Maliye'ye veriyorlar. Vergi dairesine direkt başvurarak, posta yoluyla beyanname göndererek veya internet vergi dairesi yoluyla…

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1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

Kira geliri elde edenler, gayrimenkul satış kazancı elde edenler, ücretliler, faiz geliri elde edenler, kar payı elde edenler… İşte bu kişiler için ana hatlarıyla kimlerin beyanname vereceğini bugün ele alıyoruz…

1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

Gerek her yıl güncellenen-artan beyanname verme sınırlarına göre kimlerin beyanname vereceğini, gerek geçtiğimiz aralık ayında Resmi Gazete' de yayımlanan vergi paketinden (7194 sayılı yasa) çıkan yeni düzenlemeleri… Gelir türlerine göre, sırasıyla açıklıyoruz...

1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

KİRA GELİRİ
Hürriyet'in haberine göre 2019'da yıl boyunca toplamda 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler (1-25 Mart 2020) beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 5 bin 400 lirayı aşan konut kirası elde edenler beyanname vermek zorunda. Beyanname verenler için; 'vergi hesaplanması sırasında, istisna, gider ve indirimler, hangi koşullarda ödenecek vergiyi azaltacak' sorusu da sorulacaktır.

1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

2019'da net 32 bin lira, brüt 40 bin liradan fazla işyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-25 Mart 2020) verecek. Eğer işyeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2019 gelirleri için 2 bin 200 lira. İşyeri kira beyanında vergi ödemek bir yana, vergi iadesi alacaklar da olacak.

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