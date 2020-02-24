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1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor

Kazançları vergiye tabi olan vatandaşlar mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyanname verecekler. Bakkal, eczacı, doktor, avukat, esnaf gibi meslek grupları yıl içerisinde zaten beyanname verdiklerinden dolayı bu işlem onlar için bir nebze de olsa daha kolay. Ancak yılda bir kez beyanname verme yükümlülüğü olan vatandaşlar da var.

24.02.2020 09:57 - Son Güncelleme: 24.02.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





