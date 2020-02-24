1 Mart'ta resmen başlıyor! Milyonları ilgilendiriyor
Kazançları vergiye tabi olan vatandaşlar mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyanname verecekler. Bakkal, eczacı, doktor, avukat, esnaf gibi meslek grupları yıl içerisinde zaten beyanname verdiklerinden dolayı bu işlem onlar için bir nebze de olsa daha kolay. Ancak yılda bir kez beyanname verme yükümlülüğü olan vatandaşlar da var.
KİRA GELİRİ
Hürriyet'in haberine göre 2019'da yıl boyunca toplamda 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler (1-25 Mart 2020) beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. 5 bin 400 lirayı aşan konut kirası elde edenler beyanname vermek zorunda. Beyanname verenler için; 'vergi hesaplanması sırasında, istisna, gider ve indirimler, hangi koşullarda ödenecek vergiyi azaltacak' sorusu da sorulacaktır.
2019'da net 32 bin lira, brüt 40 bin liradan fazla işyeri kira geliri elde edenler beyanname (1-25 Mart 2020) verecek. Eğer işyeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2019 gelirleri için 2 bin 200 lira. İşyeri kira beyanında vergi ödemek bir yana, vergi iadesi alacaklar da olacak.