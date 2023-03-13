TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ İstanbul kura tarihi hakkında son dakika duyurusu yapıldı. İlk Evim'de İstanbul için kura tarihleri belli oldu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Peki TOKİ İstanbul 50 bin konut kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? TOKİ İstanbul 2+1, 3+1 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listeleri ne zaman yayımlanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuralarını bekleyenler dikkat! İşte son dakika gelişmenin detayları...