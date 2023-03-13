TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...
SON DAKİKA! İstanbulda inşa edilecek 50 bin sosyal konut için kura tarihleri belli oldu. Bakan Kurum, ''50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' dedi. Peki TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...
TOKİ İstanbul kura tarihi hakkında son dakika duyurusu yapıldı. İlk Evim'de İstanbul için kura tarihleri belli oldu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Peki TOKİ İstanbul 50 bin konut kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? TOKİ İstanbul 2+1, 3+1 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listeleri ne zaman yayımlanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuralarını bekleyenler dikkat! İşte son dakika gelişmenin detayları...
İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe kura tarihleri;
30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut