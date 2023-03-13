Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

SON DAKİKA! İstanbulda inşa edilecek 50 bin sosyal konut için kura tarihleri belli oldu. Bakan Kurum, ''50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' dedi. Peki TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

13.03.2023 12:38 - Son Güncelleme: 13.03.2023 12:49
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ İstanbul kura tarihi hakkında son dakika duyurusu yapıldı. İlk Evim'de İstanbul için kura tarihleri belli oldu. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Peki TOKİ İstanbul 50 bin konut kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? TOKİ İstanbul 2+1, 3+1 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listeleri ne zaman yayımlanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuralarını bekleyenler dikkat! İşte son dakika gelişmenin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe kura tarihleri;

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ! TOKİ İstanbul 50 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri...

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

SON DAKİKA