TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kuralara ara verilmişti. Bakan Kurum kura çekimlerinin tekrar başladığını bildirdi. Buna göre sırada Tekirdağ ili var. 2+1, 3+1 konutlar için bugün Tekirdağ'da kura çekimi yapılacak. Başvurularını yapan vatandaşlar kura çekimini izlemek ve isim listesine ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? TOKİ 2+1, 3+1 Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? Hayrabolu, Süleymanmaşa, Saray...