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Haberler Ekonomi TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ Tekirdağ kura çekiminde 2. güne gelindi. Bir önceki gün Çorlu ilçesi için kuralar çekildi. Bugün de Süleymanmaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini canlı izleyebilir ve kura sonuçlarını link üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi nasıl izlenir? TOKİ Tekirdağ Çorlu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler.

14.03.2023 11:15 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:23
TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kuralara ara verilmişti. Bakan Kurum kura çekimlerinin tekrar başladığını bildirdi. Buna göre sırada Tekirdağ ili var. 2+1, 3+1 konutlar için bugün Tekirdağ'da kura çekimi yapılacak. Başvurularını yapan vatandaşlar kura çekimini izlemek ve isim listesine ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? TOKİ 2+1, 3+1 Tekirdağ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? Hayrabolu, Süleymanmaşa, Saray...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

TOKİ Tekirdağ Çorlu kuraları 13 Mart'ta tamamlandı. 14 Mart'ta da Süleymanpaşa (Zafer Mahallesi), Saray (Ayaspaşa Mahallesi), Muratlı, Hayrabolu (Kahya Mahallesi), Hayrabolu (Çerkezüsellim Mahallesi) ilçeleri için kuralar çekilecek.

TOKİ kura çekimi noter huzurunda saat 10:00'da başlıyor ve kuralar İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

TEKİRDAĞ ÇORLU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

İLÇELERE GÖRE KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

13 MART: Çorlu

14 MART: Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu (Kahya), Hayrabolu (Çerkesmüsellim)

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Tekirdağ TOKİ 3.098 konut kura sonuç sorgulama ekranı! Hayrabolu, Süleymanpaşa, Saray...

TOKİ TEKİRDAĞ KONUTLARI NEREDE?

ÇORLU: 2210

SÜLEYMANPAŞA: 500

SARAY: 150

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