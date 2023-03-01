TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler İSİM LİSTESİ! TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR! Tuzla, Silivri, Çatalca...

TOKİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI KURAYA HAK KAZANANLAR | TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu. TOKİ duyurusu sonrası konut kuraya hak kazananlar ve kura başvurusu iptal edilenlerin listesi ve kura çekim tarihi araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlardan Anadolu Yakası'nda ikamet edenler listeyi merak ediyor. İşte Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ İstanbul Anadolu Yakası konut hak sahipliği listesi...