TOKİ indirim yaptı vatandaş bayram etti! 15 bin kişi ev borcunu kapadı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim' kampanyasına TOKİ borcu olan vatandaşlardan talep yağdı. Kampanyadan yararlanan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı.
21.10.2021 09:33
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:33
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik başlattığı 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim' kampanyasına talep yağdı. 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan yılın ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 kişi faydalandı.
TOKİ bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında da yüzde 20 indirim kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı.